David di Donatello 2025 tutti i premi | da Familia a Ozpeteck omaggio a Eleonora Giorgi

Un tappeto rosso steso tra le rovine della Roma Antica ha fatto da sfondo all’avvio della settantesima edizione dei David di Donatello: uno degli scenari più suggestivi di Cinecittà, trasformato per una sera in palcoscenico d’eccezione. Qui, sotto un cielo ormai estivo, Elena Sofia Ricci e Mika hanno aperto in diretta su Rai 1 la cerimonia, richiamando l’immaginario delle grandi produzioni hollywoodiane e il fascino intramontabile dei film che hanno fatto l’Italia.Terminato il prologo nel parco archeologico, il pubblico si è spostato nello storico Studio 5 di Federico Fellini, dove si è svolta la consegna dei premi. Tra i primi ad essere chiamati sul palco, Francesco Di Leva ha ricevuto il David come miglior attore non protagonista per Familia di Francesco Costabile, mentre il regista Ferzan Ozpetek ha alzato il riconoscimento riservato al film più amato dal pubblico per Diamanti, accolto da un’ovazione e da un’emozionata Geppi Cucciari, anche lei candidata per lo stesso film. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - David di Donatello 2025, tutti i premi: da Familia a Ozpeteck, omaggio a Eleonora Giorgi

