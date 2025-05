David di Donatello 2025 la premiazione e tutti i vincitori

David di Donatello, trasmessa in prima serata su Rai 1, in diretta dal leggendario Teatro 5 di Cinecittà, quello di Federico Fellini. A condurre la cerimonia, un’inedita coppia: il cantante Mika e l’attrice Elena Sofia Ricci. E non finisce qui: ospite d’onore sarà Timothée Chalamet – insieme alla fidanzata Kylie Jenner -, superstar del cinema mondiale, che riceverà il David Speciale.Occhi puntati sui 26 premi in palio, con qualche sfida tutta da seguire: L’arte della gioia di Valeria Golino potrebbe fare la storia diventando la prima serie tv (uscita in sala) a vincere il David per il miglior film. 🔗 © Panorama.it - David di Donatello 2025, la premiazione e tutti i vincitori Una notte per celebrare il grande cinema italiano, per rivivere storie che ci hanno fatto emozionare, riflettere, sognare. Una notte in cui si premiano i talenti, si riconosce la bellezza del racconto e si accendono le luci sulle visioni che ci hanno accompagnati per un intero anno. Questa sera si accendono i riflettori sulla 70ª edizione dei Premidi, trasmessa in prima serata su Rai 1, in diretta dal leggendario Teatro 5 di Cinecittà, quello di Federico Fellini. A condurre la cerimonia, un’inedita coppia: il cantante Mika e l’attrice Elena Sofia Ricci. E non finisce qui: ospite d’onore sarà Timothée Chalamet – insieme alla fidanzata Kylie Jenner -, superstar del cinema mondiale, che riceverà ilSpeciale.Occhi puntati sui 26 premi in palio, con qualche sfida tutta da seguire: L’arte della gioia di Valeria Golino potrebbe fare la storia diventando la prima serie tv (uscita in sala) a vincere ilper il miglior film. 🔗 Panorama.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

David di Donatello 2025, oggi la cerimonia di premiazione: orario e dove vederla in tv - (Adnkronos) – Tutto pronto per la 70esima edizione dei Premi David di Donatello che verranno assegnati oggi, mercoledì 7 maggio. Organizzata dall'Accademia del Cinema italiano, la serata evento tutta dedicata al cinema, italiano e non solo, sarà trasmessa in diretta tv in prima serata dagli studi di Cinecittà. A condurre una coppia inedita: Elena Sofia […] 🔗 - (Adnkronos) – Tutto pronto per la 70esima edizione dei Premi David di Donatello che verranno assegnati oggi, mercoledì 7 maggio. Organizzata dall'Accademia del Cinema italiano, la serata evento tutta dedicata al cinema, italiano e non solo, sarà trasmessa in diretta tv in prima serata dagli studi di Cinecittà. A condurre una coppia inedita: Elena Sofia […] 🔗 periodicodaily.com

David di Donatello 2025: tutti i candidati e la cerimonia di premiazione in diretta su Rai 1 - Mercoledì 7 maggio, Elena Sofia Ricci e a Mika condurranno in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.40 la cerimonia di Premiazione dei Premi David di Donatello 2025 che si svolgerà nel leggendario Teatro 5 di Cinecittà. Ecco chi sono i candidati e dove vedere o rivedere i film in streaming. 🔗 © comingsoon.it - David di Donatello 2025: tutti i candidati e la cerimonia di premiazione in diretta su Rai 1 - Mercoledì 7 maggio, Elena Sofia Ricci e a Mika condurranno in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.40 la cerimonia di Premiazione dei Premi David di Donatello 2025 che si svolgerà nel leggendario Teatro 5 di Cinecittà. Ecco chi sono i candidati e dove vedere o rivedere i film in streaming. 🔗 comingsoon.it

David di Donatello 2025, oggi la cerimonia di premiazione: orario e dove vederla in tv - (Adnkronos) – Tutto pronto per la 70esima edizione dei Premi David di Donatello che verranno assegnati oggi, mercoledì 7 maggio. Organizzata dall'Accademia del Cinema italiano, la serata evento tutta dedicata al cinema, italiano e non solo, sarà trasmessa in diretta tv in prima serata dagli studi di Cinecittà. A condurre una coppia inedita: Elena Sofia […] L'articolo David di Donatello 2025, oggi la cerimonia di premiazione: orario e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. 🔗 - (Adnkronos) – Tutto pronto per la 70esima edizione dei Premi David di Donatello che verranno assegnati oggi, mercoledì 7 maggio. Organizzata dall'Accademia del Cinema italiano, la serata evento tutta dedicata al cinema, italiano e non solo, sarà trasmessa in diretta tv in prima serata dagli studi di Cinecittà. A condurre una coppia inedita: Elena Sofia […] L'articolo David di Donatello 2025, oggi la cerimonia di premiazione: orario e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

David 2025. Premiati Di Leva e Bruni Tedeschi. Avati: “Schlein e Meloni pensate ai film italiani”; David di Donatello 2025: la cerimonia e tutti i vincitori; Stasera i premi David di Donatello 2025, ecco tutte le nomination; David di Donatello 2025, tutti i premi e i vincitori (DIRETTA). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

David di Donatello 2025, la diretta della premiazione. Di Leva miglior attore non protagonista: «Lo ha sognato mia figlia» - Tutto pronto per la serata dei David di Donatello 2025, uno dei più prestigiosi premi del cinema italiano. Per uno dei momenti più attesi dell'anno da parte del mondo ... 🔗leggo.it

David di Donatello 2025, la diretta della premiazione: conducono Mika ed Elena Sofia Ricci - Tutto pronto per la serata dei David di Donatello 2025, uno dei più prestigiosi premi del cinema italiano. Per uno dei momenti più attesi dell'anno da parte del mondo ... 🔗ilmessaggero.it

David di Donatello 2025, la diretta della premiazione: conducono Mika ed Elena Sofia Ricci - Tutto pronto per la serata dei David di Donatello 2025, uno dei più prestigiosi premi del cinema italiano. Per uno dei momenti più attesi dell'anno da parte del mondo ... 🔗ilgazzettino.it