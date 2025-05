David di Donatello 2025 | ecco i vincitori Vermiglio migliore sceneggiatura originale

David di Donatello 2025. Per le due pellicole, firmate rispettivamente da Paolo Sorrentino e Andrea Segre, ben quindici candidature a testa. E L’arte della gioia di Valeria Golino, con quattordici nominations promette sorprese. Applausi ed emozioni per l’attore napoletano Francesco Di Leva, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista, per la seconda volta nella carriera. «Lo dedico all’amicizia» ha detto Di Leva definendo «necessario» il film di Costabile “Familia”, tratto dall’autobiografia “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste, che nel 2008 uccise il padre e fu condannato a nove anni di reclusione per omicidio. migliore attrice non protagonista Valeria Bruni Tedeschi per l film “L’arte della gioia” di Valeria Golino. 🔗 Si è preannunciato come un derby tra Parthenope e Berlinguer – La grande ambizione quello giocato nella serata deidi. Per le due pellicole, firmate rispettivamente da Paolo Sorrentino e Andrea Segre, ben quindici candidature a testa. E L’arte della gioia di Valeria Golino, con quattordici nominations promette sorprese. Applausi ed emozioni per l’attore napoletano Francesco Di Leva, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista, per la seconda volta nella carriera. «Lo dedico all’amicizia» ha detto Di Leva definendo «necessario» il film di Costabile “Familia”, tratto dall’autobiografia “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste, che nel 2008 uccise il padre e fu condannato a nove anni di reclusione per omicidio.attrice non protagonista Valeria Bruni Tedeschi per l film “L’arte della gioia” di Valeria Golino. 🔗 Open.online

David di Donatello 2025, ecco le candidature - Mercoledì 7 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della 70? edizione dei Premi David di Donatello in diretta in prima serata su Rai 1 e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

David di Donatello 2025, ecco i candidati: 15 nomination per 'Berlinguer' e 'Parthenope' - 'Berlinguer, la grande ambizione' e 'Parthenope' fanno il pieno di nomination in vista della 70esima edizione dei David di Donatello, che si svolgerà il 7 maggio nel Teatro 5 di Cinecittà e verrà trasmessa in prima serata su Rai1 con la conduzione affidata a Mika ed Elena Sofia Ricci, come anticipato nelle scorse settimane da LaPresse. I candidati ai David di Donatello 2025 Il biopic di Andrea Segre sullo storico leader del Pci corre per il Miglior film, Attore protagonista (Elio Germano) e non (Roberto Citran), regia, sceneggiatura originale, produttore, compositore (Iosonouncane)

Si è preannunciato come un derby tra Parthenope e Berlinguer – La grande ambizione quello giocato nella serata dei David di Donatello 2025. Per le due pellicole, firmate rispettivamente da Paolo Sorrentino e Andrea Segre, ben quindici candidature a testa. E L'arte della gioia di Valeria Golino, con quattordici nominations promette sorprese. Applausi ed emozioni per l'attore napoletano Francesco Di Leva, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista, per la seconda volta nella carriera.

David di Donatello 2025, il red carpet: i look di attrici e attori alla cerimonia del cinema - A Roma la serata dei David di Donatello: la festa in cui vengono consegnati gli «Oscar» del cinema italiano. La cerimonia, trasmessa su Rai Uno, è presentata quest'anno da Mika ed Elena Sofia Ricci.

