David di Donatello 2025 Di Leva e Bruni Tedeschi i migliori non protagonisti

David di Donatello 2025 trasmessa in prima serata su Rai1 dalle ore 21:40 con la conduzione affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. A ospitare la diretta il Teatro 5 di Cinecittà. Nel corso della cerimonia, assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali. La giornata si è aperta con l'appuntamento al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto tutti i candidati.Valeria Bruni Tedeschi migliore attrice non protagonistaIl David di Donatello come migliore attrice non protagonista va a Valeria Bruni Tedeschi per il film 'L'arte della gioia'.

David di Donatello 2025, Elio Germano critica il ministro Giuli: "Fatico ad ascoltarlo" - Elio Germano, alla cerimonia al Quirinale di presentazione dei premi David di Donatello 2025, ha criticato l'operato del Ministro della Cultura Giuli. "Meno male che c'è il presidente Mattarella, perché io ho fatto fatica invece ad ascoltare il rappresentante della cultura del nostro paese, il ministro" ha detto l'attore ai microfoni di LaPresse. "Non voglio esprimere la mia opinione personale, vorrei che il ministro si confrontasse con i diversi rappresentanti della nostra categoria", aggiunge l'attore, secondo cui "il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ...

(Adnkronos) – Negli Studi di Cinecittà a Roma è tutto pronto per la 70esima edizione dei premi David di Donatello. Alla conduzione una coppia inedita formata dall'attrice Elena Sofia Ricci e al cantautore Mika. Il red carpet sarà calcato dalle stelle del nostro cinema. E non solo. Tra gli ospiti più attesi c'è il giovane divo […]

La 70esima edizione dei David di Donatello, premi cinematografici assegnati ogni anno ai migliori film della stagione dall'Accademia del cinema italiano, presentano un'importante novità in merito ad alcune giurie. Rivoluzionate infatti le commissioni che selezioneranno i documentari e i corti in lizza per la statuetta del 2025, con particolare attenzione agli operatori del settore. In accordo con le associazioni di categoria, la presidente e direttrice artistica Piera Detassis ha confermato che nei due gruppi ci sarà una prevalenza di professionisti impegnati nel campo, come registi o ...

