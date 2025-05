Darmian | Percorso straordinario! A 5? dalla fine eravamo sotto

Darmian è subentrato nel corso di Inter-Barcellona e ha partecipato alla vera e propria impresa. Il suo commento a Inter TV sul 4-3 e la conquista della finale.CHE RISULTATO – Matteo Darmian gioisce per il 4-3 indimenticabile di Inter-Barcellona: «Sono veramente felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto, è un Percorso straordinario. Abbiamo raggiunto una finale, dopo quella di due anni fa, un’altra volta e siamo veramente felici. Che c’è da dire: due partite spettacolari, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Gestire mica tanto, perché ci siamo trovati a cinque minuti dalla fine sotto di un gol: siamo stati bravi a mettere tutto quello che avevamo, soprattutto il cuore. Non era facile in una situazione del genere, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo: da chi è sceso in campo a chi è rimasto fuori». 🔗 è subentrato nel corso di Inter-Barcellona e ha partecipato alla vera e propria impresa. Il suo commento a Inter TV sul 4-3 e la conquista della finale.CHE RISULTATO – Matteogioisce per il 4-3 indimenticabile di Inter-Barcellona: «Sono veramente felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto, è un. Abbiamo raggiunto una finale, dopo quella di due anni fa, un’altra volta e siamo veramente felici. Che c’è da dire: due partite spettacolari, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Gestire mica tanto, perché ci siamo trovati a cinque minutidi un gol: siamo stati bravi a mettere tutto quello che avevamo, soprattutto il cuore. Non era facile in una situazione del genere, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo: da chi è sceso in campo a chi è rimasto fuori». 🔗 Inter-news.it

