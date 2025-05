© Ilveggente.it - Curve da copertina che passione: indomabile Anastasia

Il talento c'è, il sex appeal pure ed è innegabile: tutto quello che c'è da sapere su una delle atlete più popolari e affascinanti del momento.Quella che stiamo per raccontarvi sembra una favola, ma non lo è. È solo una storia, bellissima, dal lieto fine assicurato. Anche inaspettato, per certi versi, se vogliamo. PerchéAshley non avrebbe mai potuto immaginare, qualche anno addietro, quanto in là si sarebbe spinta. Non poteva sapere, in effetti, che quel cimelio rinvenuto per strada potesse cambiarle la vita in maniera così radicale.dache(Instagram) – Ilveggente.itInvece, è proprio così che è andata. Quando aveva da poco 5 anni, questa splendida atleta, nata nell'87 a San Clemente, in California, ha iniziato a surfare per diletto.