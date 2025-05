Così sconfiggiamo tumori e malattie rare | vi porto nei migliori ospedali d' Italia

- (Adnkronos) – L'Istituto superiore di sanità annuncia "un significativo passo avanti nella ricerca biomedica. Grazie al fondamentale contributo della Fondazione Roma – informa – l'Iss ha acquisito una nuova piattaforma di microscopia confocale ad altissima risoluzione. Il nuovo strumento consentirà di studiare in dettaglio le cellule, analizzando processi cruciali come la risposta dei tumori ai […] 🔗 periodicodaily.com

© ilgiorno.it - Milano Longevity Summit, presentato lo studio sull’uso delle cellule staminali “bambine” per combattere Parkinson, tumori e malattie della cornea

- Milano, 21 marzo 2025 – Risultati molto incoraggianti stanno emergendo dalle prime dieci sperimentazioni cliniche che in Giappone usano terapie cellulari a base di staminali pluripotenti indotte Ipsc (ottenute facendo tornare “bambine” le cellule adulte) contro malattie come Parkinson, degenerazione maculare, tumori, difetti della cartilagine e della cornea. Lo ha detto il premio Nobel Shinya Yamanaka, padre delle Ipsc – in italiano: Cellula staminale pluripotente indotta – e indiscusso pioniere della riprogrammazione cellulare, in occasione della lectio magistralis tenuta all'Università ... 🔗 ilgiorno.it