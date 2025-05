Corte Usa | via i transgender da esercito

Corte Suprema consente all'amministrazione Trump di iniziare a far rispettare il divieto di servire nell'esercito alle persone transgender. La decisione autorizza il governo ad iniziare a rimuovere i militari transgender, anche quelli in servizio da anni, secondo quanto riportato dai media americani.Durante il suo primo mandato, il presidente aveva imposto il divieto per i transgender nell'esercito, poi cancellato da Biden. Il nuovodivie to però è più estremo e consente l'espulsione dei transgender arruolati.

