cora jade lancia un account onlyfans dopo il licenziamento dalla wwe

Cora Jade torna al suo vecchio ring name e si prepara a creare contenuti onlineL’ex stella di WWE NXT non ha perso tempo dopo il suo licenziamento dalla compagnia di Stamford. Elayna Black, precedentemente conosciuta come Cora Jade, ha già pianificato i suoi prossimi passi nel mondo post-WWE.Ritorno alle origini e nuovo progetto digitaleElayna Black ha ufficialmente lanciato un account OnlyFans e lo ha confermato personalmente nella sua biografia, che non lascia spazio a fraintendimenti. “Quello che stavate tutti aspettando. I contenuti inizieranno dal 2 giugno. Precedentemente Cora Jade in WWE NXT”, recita il suo profilo. La wrestler sta chiedendo 15,99 dollari al mese per l’accesso, con i post che inizieranno il mese prossimo. L’account è stato verificato ufficialmente, quindi non ci sono dubbi sulla sua autenticità. 🔗 L’extorna al suo vecchio ring name e si prepara a creare contenuti onlineL’ex stella di WWE NXT non ha perso tempoil suocompagnia di Stamford. Elayna Black, precedentemente conosciuta come, ha già pianificato i suoi prossimi passi nel mondo post-WWE.Ritorno alle origini e nuovo progetto digitaleElayna Black ha ufficialmenteto une lo ha confermato personalmente nella sua biografia, che non lascia spazio a fraintendimenti. “Quello che stavate tutti aspettando. I contenuti inizieranno dal 2 giugno. Precedentementein WWE NXT”, recita il suo profilo. La wrestler sta chiedendo 15,99 dollari al mese per l’accesso, con i post che inizieranno il mese prossimo. L’è stato verificato ufficialmente, quindi non ci sono dubbi sulla sua autenticità. 🔗 Zonawrestling.net

ULTIM’ORA: La lista dei licenziati si allunga, salutano anche Cora Jade, Gigi Dolin e Eddy Thorpe - Come vi abbiamo riportato nella news precedente, a circa un’ora dalla messa in onda di SmackDown sono arrivate le prime notizie sui licenziamenti di alcune Superstar, tagli che hanno fatto seguito a quelli del personale resi noti nella giornata di ieri. Purtroppo la lista, minuto dopo minuto si sta allungando e dopo i 5 nomi annunciati nella prima tranche: Braun Strowman, Dakota Kai, Shayna Baszler, Katana Chance e Kayden Carter, in questi minuti sono arrivati altri tagli e riguardano tre Superstar di NXT, con qualche apparizione nel main roster. 🔗zonawrestling.net

TNA: A Sacrifice Masha Slamovich difenderà il Knockouts Title contro Cora Jade - Continuano gli intrecci TNA/WWE, dopo la sorprendente apparizione di Moose ad NXT sono stati diversi gli atleti di NXT ad apparire ad iMPACT e tra questi c’è stata Cora Jade, ormai presenza quasi fissa ad iMPACT, con un obiettivo ben preciso, il titolo Knockouts detenuto da Masha Slamovich. Dopo essere stata nel main event di Vengeance Day senza riuscire a conquistare il titolo NXT, Cora va ancora a caccia grossa e ha manifestato chiare le sue intenzioni, venendo accontentata da Santino Marella. 🔗zonawrestling.net

TNA: Cora Jade si arrende a Masha Slamovich in un intenso match per il titolo Knockouts a TNA Sacrifice - TNA ha offerto un grande pay-per-view con l’evento Sacrifice 2025, e la collaborazione con NXT rimane più forte che mai. Cora Jade è stata una delle protagoniste di questa unione, prendendo parte all’evento che l’ha ulteriormente rafforzata. Jade si è presentata a TNA Sacrifice per affrontare Masha Slamovich con in palio il titolo Knockouts di TNA. È stato un match intenso, e i fan presenti alla El Paso County Coliseum erano entusiasti di vedere cosa sarebbe successo. 🔗zonawrestling.net

