La dieta della longevità è diventata un caso nove anni fa, quando divenne il titolo del primo libro di Valter Longo, e non smette di essere al centro della scena: il bestseller internazionale è stato tradotto in 26 lingue e 40 Paesi, seguito da numerose ristampe; poi è stata la volta di Alla tavola della longevità, con cui l'autore ha approfondito 200 ricette salutari; e, qualche mese fa, de La nutrizione inizia da bambini, perché uno stile di vita sano fin da piccoli è la premessa di una terza età serena. Ed ecco come le scoperte del professore genovese di biogerontologia - direttore del Longevity Institute della USC Los Angeles, uno dei centri più importanti per la ricerca in materia d’invecchiamento - sono diventate un faro per chiunque tenga alla propria salute (e il più a lungo possibile). 🔗Gqitalia.it

Contrordine: per vivere a lungo bisogna ridurre le proteine