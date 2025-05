Control 2 avrà un budget inferiore a quello di Alan Wake 2 Remedy svela perché

Control 2, il prossimo grande gioco single-player di Remedy Entertainment, sarà sviluppato con un budget dichiaratamente più contenuto rispetto a quello di Alan Wake 2, vincitore di numerosi premi Game of the Year nel 2023. A confermarlo è stato direttamente il CEO della casa finlandese, Tero Virtala, che ha indicato una cifra di circa 50 milioni di euro (circa 57 milioni di dollari) per la produzione, co-finanziata insieme alla casa di produzione Annapurna.Questa scelta non è frutto del caso: Virtala ha spiegato nel corso di una nuova intervista con GameFile che il team di sviluppo finlandese sta adottando una nuova filosofia produttiva. Dopo un periodo complesso per l’intera industria videoludica, l’obiettivo è ora quello di passare dalla “sopravvivenza al successo”, bilanciando ambizione creativa e sostenibilità economica. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Control 2 avrà un budget inferiore a quello di Alan Wake 2, Remedy svela perché

Su questo argomento da altre fonti

Il Mattino – Conte avrà un budget di 200 milioni per il prossimo mercato - Il campionato di serie A 2024-2025 sta per giungere al termine ed è arrivato quasi il momento di tirare le somme e programmare la prossima stagione. Da questo punto di vista, riporta Il Mattino, Antonio Conte sarebbe stato rassicurato dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano sopracitato scrive infatti di un budget che […] L'articolo Il Mattino – Conte avrà un budget di 200 milioni per il prossimo mercato proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Il Mattino – Conte avrà un budget di 200 milioni per il prossimo mercato - Il campionato di serie A 2024-2025 sta per giungere al termine ed è arrivato quasi il momento di tirare le somme e programmare la prossima stagione. Da questo punto di vista, riporta Il Mattino, Antonio Conte sarebbe stato rassicurato dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano sopracitato scrive infatti di un budget che […] L'articolo Il Mattino – Conte avrà un budget di 200 milioni per il prossimo mercato proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it © mistermovie.it - Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5

Se ne parla anche su altri siti

Control 2, Max Payne Remake e FBC: come procede lo sviluppo dei giochi Remedy?; Control 2 è entrato in piena produzione | News; Vendite di Alan Wake 2 e informazioni su Control 2 svelate dai documenti finanziari di Remedy Entertainment; L'universo di Alan Wake e Control potrebbe espandersi al cinema e alla TV. 🔗Se ne parla anche su altri siti