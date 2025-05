Conferenza stampa Inzaghi post Inter Barcellona | Nessuno credeva in questa squadra Il gol di Acerbi? Intuizione sua rispetto alla finale di Istanbul…

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Barcellona: le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in semifinale di ChampionsLa Conferenza stampa di Simone Inzaghi, le sue parole al termine di Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri per 4 a 3 ai tempi supplementari.EMOZIONI – «Sono molto felice. A Lautaro e Acerbi aggiungo Frattesi, che ieri non ha fatto la rifinitura: ha stretto i denti, si è fasciato, è un esempio di tutti questi ragazzi. Penso a Dumfries, a Thuram, oltre a Lautaro. Sono tutti giocatori che hanno avuto problemi, il nostro capitano ha giocato dopo sei giorni e doveva stare fuori forse quindici. Thuram e Dumfries ci erano mancati come il pane, sono fondamentali. Ma abbiamo stretto i denti, è una serata strepitosa, da condividere con i nostri tifosi, la società, le famiglie. 🔗 : le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in semidi ChampionsLadi Simone, le sue parole al termine di, semidi ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri per 4 a 3 ai tempi supplementari.EMOZIONI – «Sono molto felice. A Lautaro eaggiungo Frattesi, che ieri non ha fatto la rifinitura: ha stretto i denti, si è fasciato, è un esempio di tutti questi ragazzi. Penso a Dumfries, a Thuram, oltre a Lautaro. Sono tutti giocatori che hanno avuto problemi, il nostro capitano ha giocato dopo sei giorni e doveva stare fuori forse quindici. Thuram e Dumfries ci erano mancati come il pane, sono fondamentali. Ma abbiamo stretto i denti, è una serata strepitosa, da condividere con i nostri tifosi, la società, le famiglie. 🔗 Internews24.com

