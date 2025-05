Conferenza stampa Flick post Inter Barcellona | Risultato ingiusto alcune decisioni dell’arbitro sono state a favore dei nerazzurri…

Conferenza stampa Flick post Inter Barcellona: «Risultato ingiusto, alcune decisioni dell’arbitro sono state a favore dei nerazzurri.» Le parole del tecnico dei blaugranaIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Hansi Flick, ha parlato così in Conferenza stampa commentando eliminazione in semifinale di Champions League.COSA HAI DETTO AI GIOCATORI? «Siamo tutti delusi, abbiamo investito tanto in questa partita. alcune decisioni da 50-50 sono andate tutte in favore dell’Inter, ma è andata così. E sono orgoglioso della mia squadra, credo che il Risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell’arbitro siano state ottime, ma non a nostro favore. Questo è il calcio, loro hanno meritato, come i loro tifosi. Torneremo l’anno prossimoRITIENE INGIUSTA LA DIREZIONE ARBITRALE?- «Sì, ma non voglio parlarne troppo. 🔗 : «dei nerazzurri.» Le parole del tecnico dei blaugranavenuto al termine di, Hansi, ha parlato così incommentando eliminazione in semifinale di Champions League.COSA HAI DETTO AI GIOCATORI? «Siamo tutti delusi, abbiamo investito tanto in questa partita.da 50-50andate tutte indell’, ma è andata così. Eorgoglioso della mia squadra, credo che ilsiae chesianoottime, ma non a nostro. Questo è il calcio, loro hanno meritato, come i loro tifosi. Torneremo l’anno prossimoRITIENE INGIUSTA LA DIREZIONE ARBITRALE?- «Sì, ma non voglio parlarne troppo. 🔗 Internews24.com

