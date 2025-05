Conclave votazioni e fumate | il rigido protocollo della costituzione apostolica

Anche la fase della votazione del nuovo Romano Pontefice, che si svolgerà nell'assoluto segreto della Cappella Sistina, è puntualmente normato dalla costituzioneapostolica "Universi dominaci Gregis" che vi dedica l'intero capitolo V. La costituzione stabilisce che per la fase del voto, la Sistina viene parzialmente riaperta con la possibilità di ingresso del Maestro delle celebrazioni coadiuvato da alcuni cerimonieri che avranno il compito di distribuire ad ogni elettore due o tre schede per la votazione. Saranno, quindi, estratti a sorte tre scrutatori, tre incaricati di raccogliere il voto di eventuali elettori infermi fuori dalla Sistina, ma presenti in Casa Santa Marta, che farà parte integrante del territorio del Conclave, e tre revisori.La costituzione indica anche che "la scheda deve avere forma rettangolare e ha nella parte superiore la scritta 'Eligo in Summum Pontificem', con il nome del candidato scelto che dovrà essere scritto a penna e con grafia non riconoscibile nella parte inferiore della scheda stessa.

