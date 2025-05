Conclave prima fumata nera | nessun Papa eletto cresce l’attesa universale

La primafumata del Conclave nella Cappella Sistina, iniziata oggi pomeriggio per eleggere il successore di Papa Francesco, è stata nera. Alle 21, dopo una lunga attesa, il comignolo sulla Sistina ha emesso il fumo scuro, segno che i 133 cardinali elettori non hanno raggiunto il quorum di 89 voti necessario per eleggere il nuovo Pontefice. Oltre 50mila fedeli, riuniti in Piazza San Pietro, hanno atteso con trepidazione l’esito, segnando l’inizio di un Conclave che si preannuncia complesso e ricco di significato.Un Conclave ritardato e multiculturaleRispetto al Conclave del 2013, che elesse Papa Francesco, la primafumata è arrivata con un ritardo di un’ora e venti minuti. A pesare, secondo fonti vaticane, sono state diverse concause: la meditazione di 45 minuti del cardinale Raniero Cantalamessa, la presenza di 18 cardinali in più rispetto al 2013 (133 contro 115), e il fatto che molti porporati, per lo più neofiti e non italofoni, abbiano richiesto più tempo per le operazioni di voto. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Conclave, prima fumata nera: nessun Papa eletto, cresce l’attesa universale

