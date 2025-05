Conclave poco fa l’esito della prima fumata

Conclave per l'elezione del nuovo Papa, successore di Francesco, che il 28 febbraio scorso ha rinunciato al pontificato per motivi di salute. Oggi, 7 maggio 2025, si è aperto ufficialmente il processo elettivo con il trasferimento dei 133 cardinali elettori nella Cappella Sistina, cuore simbolico e spirituale della cristianità.Alle 16:30 circa, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie ha pronunciato il solenne "Extra omnes", con cui si è ordinato l'uscita di tutti i non aventi diritto al voto. Da quel momento, le porte si sono chiuse e i porporati sono entrati in isolamento, guidati dal giuramento di segretezza e dal senso di responsabilità davanti a Dio e alla Chiesa universale.fumata nera al termine della prima votazioneNel tardo pomeriggio è arrivato il primo segnale dal camino della Cappella Sistina: una fumata nera, attesa e prevedibile, ha segnalato che nessun candidato ha ancora ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti, pari a 89 preferenze.

