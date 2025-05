Conclave | oggi fuori tutti E i cardinali fanno propria l’eredità di Francesco | Fermate tutte le guerre!

Ci siamo: oggi, 7 maggio 2025, "fuori tutti" dalla Cappella Sistina. Stop cellulari e qualsiasi altro contatto con il mondo. I cardinali in Conclave. Ma prima che venga chiusa la fatidica porta ecco che i porporati decidono di far propria l'eredità di Papa Francesco. Con un'esortazione al mondo: "Si giunga quanto prima ad un cessate il fuoco permanente e si negozi, senza precondizioni e ulteriori indugi, la pace lungamente desiderata dalle popolazioni coinvolte"

