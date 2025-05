Conclave oggi alle 19 30 la prima fumata | cardinali divisi ma continuano le trattative

Domani l’inizio del Conclave, alle 10 la messa poi l’Extra Omnes alle 16:30 nella Cappella Sistina, Vaticano: "Fumata non prima delle 19" - 133 i cardinali votanti. Prima fumata domani non prima delle 19, poi da giovedì saranno 2 al giorno: al mattino intorno alle 10.30 (se bianca) o alle 12, e al pomeriggio alle 17.30 (se bianca) o intorno alle 19 Le porte della Cappella Sistina stanno per richiudersi. Domani, mercoledì 7 maggio 🔗ilgiornaleditalia.it

