Conclave oggi al via gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina

Conclave, che si aprirà alle 16.30 di oggi per eleggere il 267esimo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il Conclave. I cardinali invocheranno lo . 🔗 (Adnkronos) – E' il giorno del, che si aprirà alle 16.30 diper eleggere il 267esimo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il. I cardinali invocheranno lo . 🔗 Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa, lo scudetto è diventato un sogno ad occhi aperti (Tmw) - La corsa al titolo è diventata ormai a tre, con Inter, Napoli e Atalanta che inseguono lo scudetto; molto probabile che il club vincitore della Serie A si decida nelle ultime giornate, se non all’ultima. Lotta a tre per lo scudetto: il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa Il giornalista Luca Marchetti su Tuttomercatoweb scrive: “Più nel vivo di così non si può. Generalmente si dice che i campionati si decidono in primavera, stavolta evidentemente la primavera potrebbe sempre tardare, visto che difficilmente ci sarà qualcosa di deciso, da qui a breve. 🔗ilnapolista.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave, tornano le Congregazioni. Occhi del mondo rivolti al comignolo - In Vaticano i cardinali da oggi tornano a riunirsi nelle congregazioni. Da mercoledì, occhi del mondo puntati sul tetto della Sistina. Servizio di Cristiana Caricato The post Conclave, tornano le Congregazioni. Occhi del mondo rivolti al comignolo first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, inizio oggi: gli occhi del mondo sul Vaticano per il nuovo Papa; Conclave: voci da piazza san Pietro, “la persona giusta è ancora nascosta ai nostri occhi”. “Nuovo Papa porti speranza al mondo”; Ecco perché sul Conclave sono puntati gli occhi del mondo intero; Nuovo papa, dal 7 maggio occhi puntati sul comignolo della Sistina: ecco cosa determina la fumata bianca. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave oggi al via, gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina - Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il Conclave. I cardinali invocheranno lo Spirito Santo ... 🔗msn.com

Conclave, oggi alle 19.30 la prima fumata: cardinali divisi (ma continuano le trattative) - Quando si dice che la speranza è tutto. Bastava vedere ieri mattina i primi cardinali che, per mettersi un po’ avanti, hanno preso possesso delle stanze a loro assegnate. In diversi ... 🔗ilmessaggero.it

Perché il Conclave non è solo un evento per i cattolici - La storia delle elezioni pontificie secondo Ambrogio Piazzoni. Sul Conclave sono puntati gli occhi del mondo intero ... 🔗interris.it