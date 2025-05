Conclave oggi al via gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina

Conclave, che si aprirà alle 16.30 di oggi per eleggere il 267esimo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il Conclave. I cardinali invocheranno lo Spirito Santo. Quindi, l”Extra omnes’ pronunciato dal maestro delle celebrazioni liturgiche, l’arcivescovo Diego Ravelli. Sotto le volte affrescate michelangiolesche, in un ambiente bonificato, avrà inizio la votazione. Il voto è segreto, ogni cardinale scrive il nome scelto su una scheda e la frase: ‘Eligo in Summum Pontificem’, poi la fa scivolare nell’urna. Per diventare Papa occorre il consenso dei 23 dell’assemblea: 89 voti. E da stasera gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul comignolo della Cappella Sistina: la prima fumata di oggi è prevista in serata, intorno alle 19. 🔗 (Adnkronos) – E’ il giorno del, che si aprirà alle 16.30 diper eleggere il 267esimo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il. I cardinali invocheranno lo Spirito Santo. Quindi, l”Extra omnes’ pronunciato dal maestro delle celebrazioni liturgiche, l’arcivescovo Diego Ravelli. Sotto le volte affrescate michelangiolesche, in un ambiente bonificato, avrà inizio la votazione. Il voto è segreto, ogni cardinale scrive il nome scelto su una scheda e la frase: ‘Eligo in Summum Pontificem’, poi la fa scivolare nell’urna. Per diventare Papa occorre il consenso dei 23 dell’assemblea: 89 voti. E da stasera glidi tutto ilsarannosulCappella: la prima fumata diè prevista in serata, intorno alle 19. 🔗 Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Conclave oggi al via, gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina - (Adnkronos) – E' il giorno del Conclave, che si aprirà alle 16.30 di oggi per eleggere il 267esimo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il Conclave. I cardinali invocheranno lo […] 🔗periodicodaily.com

Conclave oggi al via, gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina - (Adnkronos) – E' il giorno del Conclave, che si aprirà alle 16.30 di oggi per eleggere il 267esimo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il Conclave. I cardinali invocheranno lo […] L'articolo Conclave oggi al via, gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa, lo scudetto è diventato un sogno ad occhi aperti (Tmw) - La corsa al titolo è diventata ormai a tre, con Inter, Napoli e Atalanta che inseguono lo scudetto; molto probabile che il club vincitore della Serie A si decida nelle ultime giornate, se non all’ultima. Lotta a tre per lo scudetto: il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa Il giornalista Luca Marchetti su Tuttomercatoweb scrive: “Più nel vivo di così non si può. Generalmente si dice che i campionati si decidono in primavera, stavolta evidentemente la primavera potrebbe sempre tardare, visto che difficilmente ci sarà qualcosa di deciso, da qui a breve. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, inizio oggi: gli occhi del mondo sul Vaticano per il nuovo Papa; Conclave, il toto Papa ‘pop’: dalle scommesse fai da te ai bookmaker; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Nuovo papa, dal 7 maggio occhi puntati sul comignolo della Sistina: ecco cosa determina la fumata bianca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conclave oggi al via, gli occhi del mondo puntati sul comignolo della Sistina - Alle 16.15, nella Cappella Paolina partirà la processione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il più anziano di nomina, che presiederà tutto il Conclave. I cardinali invocheranno lo Spirito Santo ... 🔗msn.com

Conclave, oggi l'ultima Congregazione dei cardinali. Tutto pronto nella Cappella Sistina per il voto - Il sarto delle talari del nuovo Papa: “Missione compiuta” ''Missione compiuta''. Raniero Mancinelli, sarto del Vaticano da settant'anni, dà voce alla soddisfazione per il lavoro compiuto, il confezio ... 🔗msn.com

Conclave, è tutto pronto: chi sono i cardinali più quotati, il ruolo degli «infirmari» e la Cappella Sistina allestita per il voto - Il Conclave è ai nastri di partenza. Domani alle 16.30 i 133 cardinali elettori si ritireranno nella Cappella Sistina per eleggere il 267esimo Papa. I cardinali provengono da 71 Paesi ... 🔗msn.com