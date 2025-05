Conclave le reazioni dei fedeli in piazza dopo la fumata nera

Un'intera piazza col naso all'insù, decine di migliaia di occhi puntati verso il comignolo sulla Cappella Sistina. L'attesa per la prima fumata del Conclave 2025 è stata lunga, inaspettatamente. L'"extra omnes" è arrivato alle 17.46, poi ci sono volute ben più di tre ore perché arrivasse il. 🔗Romatoday.it © Romatoday.it - Conclave, le reazioni dei fedeli in piazza dopo la fumata nera

Ne parlano su altre fonti

Conclave: oltre 30mila fedeli in piazza San Pietro in attesa fumata - Roma, 7 mag. (LaPresse) – Oltre 30mila sono presenti in piazza San Pietro in attesa della fumata che dovrebbe arrivare a breve dopo la prima votazione dei cardinali riuniti nel Conclave per eleggere il nuovo papa. L’intera area del Vaticano è sorvolata da un elicottero della polizia e le operazioni di gestione dell’ordine pubblico e la sicurezza sono gestite dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma, dalla Sala Grandi Eventi dei via di San Vitale. 🔗lapresse.it © lapresse.it - Conclave: oltre 30mila fedeli in piazza San Pietro in attesa fumata

Conclave, in piazza San Pietro i fedeli in attesa della prima fumata - ROMA (ITALPRESS) – Piazza San Pietro gremita di fedeli in attesa che dal comignolo della Cappella Sistina esca la prima fumata del conclave per l’elezione del nuovo papa.xl5/mca2/satUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it © unlimitednews.it - Conclave, in piazza San Pietro i fedeli in attesa della prima fumata

Inizia il Conclave, i fedeli in piazza San Pietro in attesa della prima fumata. FOTO - Tantissime le persone che dalla mattina hanno affollato piazza San Pietro. Allestiti dei maxi schermi per permettere ai fedeli di seguire la cerimonia di inizio Conclave. Poi, tutti con lo sguardo in su verso il comignolo della Cappella Sistina in attesa della fumata 🔗tg24.sky.it © tg24.sky.it - Inizia il Conclave, i fedeli in piazza San Pietro in attesa della prima fumata. FOTO

Se ne parla anche su altri siti

Conclave, la lunga attesa prima della (scontata) fumata nera: Abbiamo tanto sperato che avessero eletto il nuovo papa; Conclave, la fumata nera chiude la prima giornata; Papa Francesco, dal rito della constatazione ai funerali fino al Conclave: le date; Le notizie del 21 aprile sulla morte del pontefice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave 2025, le voci dei fedeli in piazza dopo la fumata nera: “Ci abbiamo sperato” - Tre ore col fiato sospeso per i fedeli e i curiosi in Piazza San Pietro in attesa dell’esito del voto in Conclave. Fumata nera, nulla di fatto, ma la lunga ... 🔗msn.com

Conclave 2025, prima fumata nera, la reazione del pubblico in Piazza San Pietro - E' nera la prima fumata del Conclave. Ancora nessun pontefice è stato eletto. Ecco la reazione di fedeli e curiosi presenti in Piazza San Pietro. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Conclave, fumata nera: piazza San Pietro attende fino alle 21 l'esito del primo voto per il Papa - Il Conclave ha chiuso il primo giorno senza un nuovo Papa. La prima fumata nera è quasi tradizione, ma i fedeli in piazza hanno atteso per ore una buona notizia. Occhi puntati ora alle quattro votazio ... 🔗msn.com