Conclave la prima fumata è nera | delusione tra i fedeli in piazza San Pietro

Conclave si è concluso con una fumata nera, arrivata alle 21.01 dopo oltre tre ore di attesa, a partire dal momento della chiusura delle porte della Cappella Sistina, tra i fedeli. I 133 cardinali elettori chiamati a scegliere il nuovo papa non sono riusciti a trovare una. 🔗 © Romatoday.it - Conclave, la prima fumata è nera: delusione tra i fedeli in piazza San Pietro Il primo giorno disi è concluso con una, arrivata alle 21.01 dopo oltre tre ore di attesa, a partire dal momento della chiusura delle porte della Cappella Sistina, tra i. I 133 cardinali elettori chiamati a scegliere il nuovo papa non sono riusciti a trovare una. 🔗 Romatoday.it

Perché la prima fumata (nera) del Conclave è arrivata così in ritardo: la spiegazione del Vaticano - Fumata nera alle 21: il primo scrutinio del Conclave non ha prodotto un nuovo Papa. Il ritardo, spiegano fonti vaticane, è dovuto alla lunga meditazione del cardinale Cantalamessa e alla presenza di ... 🔗fanpage.it