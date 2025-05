Conclave il Vaticano in clausura | 133 cardinali al voto per il 267 Pontefice Prima fumata in serata

È ufficialmente iniziato il Conclave per l’elezione del 267° Sommo Pontefice. I 133 cardinali elettori, provenienti da 71 Paesi, si sono raccolti nella suggestiva e imponente Cappella Sistina, nel cuore del Vaticano, per avviare le delicate operazioni di voto che porteranno alla scelta del nuovo Papa. Un momento di altissima tensione e solennità, scandito da rituali antichi e da norme rigorosissime, pensate per garantire la massima riservatezza e segretezza.https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202505Roma-delle-donne-lanciano-la-fumata-rosa-mentre-inizia-il-Conclave20250507video16433658.mp4Il rito dell’“Extra omnes” e la meditazione del predicatoreDopo il tradizionale giuramento individuale pronunciato in latino da ciascun porporato – un impegno solenne a rispettare le regole del Conclave e a mantenere il segreto anche dopo la conclusione delle votazioni – è stato pronunciato il celebre “Extra omnes” dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, mons. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Conclave, il Vaticano in clausura: 133 cardinali al voto per il 267° Pontefice. Prima fumata in serata

