Conclave fumata nera dopo la prima votazione | non c' è ancora il nuovo Papa

Conclave, prima fumata nera dopo oltre tre ore: i motivi del ritardo, un gabbiano star della serata - Attesa tra piazza San Pietro e la Cappella Sistina: quattro nuovi scrutini tra mattina e pomeriggio Dopo oltre tre ore dallo “extra omnes” e dalla chiusura delle porte della Cappella Sistina, è calata la prima fumata nera (durata quasi 6 minuti) del Conclave: i cardinali non hanno ancora raggiunto un’intesa sul nome del prossimo Pontefice. Un gabbiano è rimasto a lungo appollaiato sul comignolo, simbolo silenzioso di questa attesa estenuante. 🔗 © notizieaudaci.it - Conclave, prima fumata nera dopo oltre tre ore: i motivi del ritardo, un gabbiano star della serata - Attesa tra piazza San Pietro e la Cappella Sistina: quattro nuovi scrutini tra mattina e pomeriggio Dopo oltre tre ore dallo “extra omnes” e dalla chiusura delle porte della Cappella Sistina, è calata la prima fumata nera (durata quasi 6 minuti) del Conclave: i cardinali non hanno ancora raggiunto un’intesa sul nome del prossimo Pontefice. Un gabbiano è rimasto a lungo appollaiato sul comignolo, simbolo silenzioso di questa attesa estenuante. 🔗 notizieaudaci.it

