© Liberoquotidiano.it - Conclave, cosa c'è dietro il maxi ritardo della fumata

E anche ilha il suo giallo. Un giallo Vaticano. Il nome del prossimo Papa, come prevedibile, non c'è ancora e i monsignori si riuniranno di nuovo in Cappella Sistina giovedì mattina. Una notte per farsi consigliare dallo Spirito Santo e, più prosaicamente, trovare i giusti equilibri geopolitici tra candidature esotiche, occidentali, progressiste, conservatrici. Con la suggestione, peraltro, di un accordo anche sul Segretario di Stato, una sorta di "ticket" che possa accontentare tutti. Un Manuale Cencelli applicato alla Chiesa. Resta un dubbio che nessuno, ufficialmente, potrà mai svelare pena la scomunica per aver infranto il voto di fedeltà e segretezza: cos'è successo in quelle 3 ore dal "extra omnes" delle 17.43 e lanera delle 21?Alla vigilia c'era stato l'annuncio: "alle 19". 🔗 Liberoquotidiano.it