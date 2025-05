Conclave con vista sulla Verna Non tifiamo ma se fosse francescano Pizzaballa ha qui il maestro di 104 anni

Arezzo, 7 maggio 2025 – "Non facciamo il tifo per nessuno, ma certo se fosse un francescano saremmo contenti". Nessun pronostico, semmai l'auspicio che alla Verna rimbalza tra i luoghi del Santo e guarda verso Roma. Guido Fineschi, padre guardiano del Santuario dosa prudenza e un pizzico di "se fosse" ma senza esagerare. Del resto, l'eredità di Papa Bergoglio che ha scelto di chiamarsi come il poverello di Assisi "non è facile da raccogliere". Ma oggi la preghiera della comunità francescana si concentra sul Conclave e su chi ne uscirà con la veste bianca: in realtà, già da ieri è iniziata la liturgia per "l'elezione del romano pontefice" secondo il formulario richiamato in ogni Messa della giornata. Ma c'è una traccia più profonda che lega La Verna ai giorni del Conclave: Pierbattista Pizzaballa, francescano dell'ordine dei Frati Minori, ha vissuto l'anno di noviziato nel Santuario, poi concluso con la professione dei voti, nel 1985.

