Conclave 2025 le voci dei fedeli in piazza dopo la fumata nera | Ci abbiamo sperato

Tre ore col fiato sospeso per i fedeli e i curiosi in piazza San Pietro in attesa dell'esito del voto in Conclave. Fumata nera, nulla di fatto, ma la lunga attesa ha fatto sperare in molti in un esito diverso. La fumata del comignolo della Cappella Sistina era attesa intorno alle 19 ma si è mostrata alla piazza solo intorno alle 21. "Mi sono raffreddata" dice scherzando una signora che non si aspettava come molti di rimanere fuori fino a sera. "Ma domani torniamo per forza, se oggi è nera domani sarà bianca". "Ero sicura che fosse nera oggi" dice una ragazza mentre un frate non nasconde la stanchezza per l'attesa: "Sono distrutto, non mi interessa più del Papa vado a cercare una pizza" dice ridendo.

Conclave 2025, a San Pietro fedeli divisi sul futuro nuovo Papa - In vista del Conclave 2025, c'è grande fermento nel mondo cattolico, e non solo, per l'elezione del successore di Papa Francesco. Sebbene non ci siano candidati ufficiali a prendere il posto di Bergoglio tra i 133 cardinali arrivati in Vaticano, ce ne sono alcuni considerati più "papabili" i cui nomi continuano a girare tra le bocche di turisti e fedeli che negli ultimi giorni sono arrivati a San Pietro in attesa della "fumata bianca".

Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro nel giorno del conclave: le voci dell'attesa - Centinaia, e poi migliaia, i fedeli che stanno arrivano in Piazza San Pietro attraversando via della Conciliazione: è il giorno del conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Prima fumata prevista alle 19. Nell'attesa, anche i fedeli esprimono le loro preferenze: in cima, specialmente per gli stranieri, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, indicato dai fedeli come l'ideale elemento di continuità con il pontificato di Bergoglio.

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l'accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all'amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per...

