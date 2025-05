Commissione sanità Marche audizione su istituzione consulte professionali

Commissione sanità (presidente Nicola Baiocchi, FdI, Vice Romano Carancini, Pd) in merito alla proposta di legge n.299 relativa all’istituzione, presso la Giunta regionale, e alla conseguente composizione della Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.La proposta di leggeLa proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri del gruppo FdI, primo firmatario Nicola Baiocchi, punta a istituire un organismo che dovrebbe rappresentare uno strumento di confronto e di partecipazione di soggetti che hanno un ruolo essenziale nel funzionamento del servizio sanitario regionale.I rappresentanti degli ordini sanitari E’ a questo proposito che nella giornata di audizioni sono stati invitati in Commissione i rappresentanti degli ordini delle professioni infermieristiche, coordinamento regionale e diramazioni provinciali, il presidente dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle Marche, il presidente dell’ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche, il presidente dell’ordine regionale della professione di ostetrica delle Marche. 🔗 © Lapresse.it - Commissione sanità Marche, audizione su istituzione consulte professionali Mattinata di audizioni in(presidente Nicola Baiocchi, FdI, Vice Romano Carancini, Pd) in merito alla proposta di legge n.299 relativa all’, presso la Giunta regionale, e alla conseguente composizione della Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.La proposta di leggeLa proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri del gruppo FdI, primo firmatario Nicola Baiocchi, punta a istituire un organismo che dovrebbe rappresentare uno strumento di confronto e di partecipazione di soggetti che hanno un ruolo essenziale nel funzionamento del servizio sanitario regionale.I rappresentanti degli ordini sanitari E’ a questo proposito che nella giornata di audizioni sono stati invitati ini rappresentanti degli ordini delle professioni infermieristiche, coordinamento regionale e diramazioni provinciali, il presidente dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle, il presidente dell’ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle, il presidente dell’ordine regionale della professione di ostetrica delle. 🔗 Lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Consiglio Marche, parere favorevole in Commissione sanità su non autosufficienze - Parere favorevole all’unanimità da parte della Commissione sanità del Consiglio regionale sullo schema di delibera di Giunta regionale che definisce i criteri di riparto dei fondi e le modalità attuative degli interventi a favore delle persone non autosufficienti relativamente all’anno 2024. Le risorse sono pari a 11 milioni di euro per interventi a favore di persone con disabilità gravissima e 500 mila euro per progetti di vita indipendente, di cui 400 mila dal fondo nazionale e 100 mila di risorse regionali. 🔗 © lapresse.it - Consiglio Marche, parere favorevole in Commissione sanità su non autosufficienze - Parere favorevole all’unanimità da parte della Commissione sanità del Consiglio regionale sullo schema di delibera di Giunta regionale che definisce i criteri di riparto dei fondi e le modalità attuative degli interventi a favore delle persone non autosufficienti relativamente all’anno 2024. Le risorse sono pari a 11 milioni di euro per interventi a favore di persone con disabilità gravissima e 500 mila euro per progetti di vita indipendente, di cui 400 mila dal fondo nazionale e 100 mila di risorse regionali. 🔗 lapresse.it

Caso Paragon, Casarini (Mediterranea) dopo l’audizione in commissione: “Ecco perché sono stato intercettato illegalmente” - “Qui bisogna dire le cose come stanno e io l’ho detto alla Commissione. Qui probabilmente c’è una vicenda di spionaggio internazionale, ci sono attivisti, giornalisti ed oppositori politici spiati con software militari”. Così Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, parlando con i cronisti, al termine della sua audizione – chiesta da AVS e PD – in Commissione Esteri e Difesa della Camera dei deputati. 🔗 © ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, Casarini (Mediterranea) dopo l’audizione in commissione: “Ecco perché sono stato intercettato illegalmente” - “Qui bisogna dire le cose come stanno e io l’ho detto alla Commissione. Qui probabilmente c’è una vicenda di spionaggio internazionale, ci sono attivisti, giornalisti ed oppositori politici spiati con software militari”. Così Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, parlando con i cronisti, al termine della sua audizione – chiesta da AVS e PD – in Commissione Esteri e Difesa della Camera dei deputati. 🔗 ilfattoquotidiano.it

Lavori all'ospedale di Chieti: convocata la commissione sanità, mentre il sindaco invita il nuovo manager della Asl in Comune - “Si terrà il 4 marzo la commissione sanità per la settimana prossima, in modo da poterci confrontare sulla situazione che interesserà il SS. Annunziata e porre le basi del consiglio straordinario alla sanità già richiesto all’ufficio di presidenza”, ad annuniarlo è la consigliera e presidente... 🔗 © chietitoday.it - Lavori all'ospedale di Chieti: convocata la commissione sanità, mentre il sindaco invita il nuovo manager della Asl in Comune - “Si terrà il 4 marzo la commissione sanità per la settimana prossima, in modo da poterci confrontare sulla situazione che interesserà il SS. Annunziata e porre le basi del consiglio straordinario alla sanità già richiesto all’ufficio di presidenza”, ad annuniarlo è la consigliera e presidente... 🔗 chietitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Commissione sanità Marche, audizione su istituzione consulte professionali - LaPresse; Dengue a Fano e nelle Marche, audizioni in Commissione Sanità in Regione; L’inverno demografico farà male ai conti pubblici. Istat: “Sempre più anziani e meno giovani spingeranno verso l’alto i livelli della spesa sanitaria, previdenziale e assistenziale”; Dopo il sì della Toscana al suicidio assistito riparte in commissione l'iter per avere la legge in Abruzzo. 🔗Cosa riportano altre fonti