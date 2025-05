Coltello alla gola alla commessa preso il terrore della pasticceria | accusato di violenza sessuale

Perugia, 7 maggio 2025 – Era tornato a Napoli. Forse per far perdere le sue tracce. Ma in carcere c'era finito già. Ora una nuova contestazione grava su di lui. È ritenuto responsabile della rapina compiuta il 18 gennaio in una panetteria-pasticceria in via Briganti, nella zona di via Gallenga. L'indagato è un 33enne di origine campana che, per un periodo aveva vissuto a Perugia, prima di lasciare l'Umbria e tornare, appunto, a Napoli. I militari della sezione radiomobile della compagnia e della stazione di Perugia, secondo quanto si apprende, lo avrebbero identificato dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, installate nell'attività commerciale, e dalle indicazione che la commessa, vittima della rapina, aveva potuto fornire ai carabinieri nell'immediatezza dell'accaduto. Dettagli che sarebbero risultati decisivi per indirizzare i carabinieri verso il 33enne che è risultato avere dei precedenti, anche specifici.

