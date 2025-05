Chiude il ristorante di Lucese ‘Purtroppo si lavora solo d’estate’

Chiude il ’Lucens’, storico locale di Lucese. Un vero peccato: con un post sui social la squadra che ha gestito il famoso ristorante e osteria annuncia di calare le serrande: “È con un’emozione difficile da descrivere che oggi vi scriviamo queste parole. Dopo anni di passione, dedizione e sogni condivisi, Lucese si prepara a Chiudere le sue porte”.Ribattezzato Lucens, nel borgo del noto ‘passo’, sopra Gombitelli, immerso nel verde e con i cinghiali che arrivano vicinissimi, tra un piatto di tordelli al ragù e una grigliata, questo luogo unico nel suo genere Chiude. Ristrutturato, curato in cibo e dettagli, verrà rimpianto, specie nella stagione del caldo. “In ogni piatto servito, in ogni sorriso scambiato, in ogni momento trascorso insieme, abbiamo messo il nostro cuore – scrivono Raoul Chiesa e gli altri membri dello staff del locale –; non siete stati solo clienti: siete diventati parte della nostra famiglia, della nostra storia, della nostra casa”. 🔗 Camaiore, 7 maggio 2025 –il ’Lucens’, storico locale di. Un vero peccato: con un post sui social la squadra che ha gestito il famosoe osteria annuncia di calare le serrande: “È con un’emozione difficile da descrivere che oggi vi scriviamo queste parole. Dopo anni di passione, dedizione e sogni condivisi,si prepara are le sue porte”.Ribattezzato Lucens, nel borgo del noto ‘passo’, sopra Gombitelli, immerso nel verde e con i cinghiali che arrivano vicinissimi, tra un piatto di tordelli al ragù e una grigliata, questo luogo unico nel suo genere. Ristrutturato, curato in cibo e dettagli, verrà rimpianto, specie nella stagione del caldo. “In ogni piatto servito, in ogni sorriso scambiato, in ogni momento trascorso insieme, abbiamo messo il nostro cuore – scrivono Raoul Chiesa e gli altri membri dello staff del locale –; non siete staticlienti: siete diventati parte della nostra famiglia, della nostra storia, della nostra casa”. 🔗 Lanazione.it

