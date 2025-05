Champions | Psg in finale contro l’Inter Battuto l’Arsenal 2-1 anche nel ritorno Pagelle

© gqitalia.it - Stasera si decide chi, tra PSG e Arsenal, va in finale di Champions contro l'Inter

Il PSG è a 90 minuti dalla finale di Champions League. Arsenal permettendo, perché i Gunners, capaci di eliminare i campioni in carica del Real Madrid, ci proveranno in tutti i modi stasera a ribaltare l'esito della gara di andata, che li ha visti sconfitti in casa 1-0. 🔗 gqitalia.it