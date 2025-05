Champions Psg-Arsenal 2-1 e francesi in finale contro Inter

(Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal per 2-1 nel ritorno della semifinale di Champions League e vola in finale. Il 31 maggio a Monaco di Baviera affronterà l'Inter. La formazione francese, già vittoriosa per 1-0 in trasferta all'andata, si impone anche al ritorno sul proprio campo. I transalpini sbloccano il risultato al 27' con

