Champions Paris SG in finale con Inter

22.54 Sarà ilSG a contendere all'laLeague nelladi Monaco di Baviera il 31 maggio. I francesi, forti dello 0-1 ottenuto a Londra, superano l'Arsenal anche al Parco dei Principi, 2-1 nel ritorno di semiE' Fabian Ruiz ad aprire lo score con una gran botta dal limite (27') dopo una respinta corta su punizione di Kvaratskhelia.Hakimi in cattedra nella ripresa: si procura il rigore (69') che Vitinha sciupa, poi segna su invito di Dembelé (72'). Accorcia Saka (76') dopo una leggerezza di Marquinhos. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

© infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter

- Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 infobetting.com