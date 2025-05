Champions l' Inter trova in finale il Psg di Donnarumma Eliminato l' Arsenal Fine 2-1Gigio | Una sfida bellissima

L'Inter e il Paris Saint Germain non si sono mai incontrate in un torneo ufficiale. La finale a Monaco il 31 maggio 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Champions l'Inter trova in finale il Psg di Donnarumma. Eliminato l'Arsenal Fine 2-1Gigio: «Una sfida bellissima»

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il ParmaIntervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri.SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com © internews24.com - Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…»

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com © infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera. L’incredibile partita di San Siro finisce ai supplementari, dopo il 3-3 dei 90’ regolamentari. Decide il gol di Frattesi: in finale, per Inzaghi ci sarà una tra Arsenal e Psg (francesi vittoriosi 1-0 nella partita d’andata all’Emirates, mercoledì 7 maggio alle 21 il ritorno al Parco dei Principi). 🔗ildenaro.it

Inter-Psg, quando si gioca la finale di Champions League: dove, data e orario della partita - I parigini raggiungono la squadra di Inzaghi. Scopri tutto sull'ultimo atto della massima competizione europea: info e canali per seguire la gara in tempo reale ... 🔗corrieredellosport.it

Inter-Psg, la finale di Champions League: data, orario e dove vederla in chiaro (tv e streaming). Come comprare i biglietti - Sarà Inter-Paris Saint Germain la finale di Champions League 2025. A Monaco di Baviera i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno con i francesi di Luis Enrique. Dopo la strepitosa ... 🔗msn.com

Inter in finale di Champions a Monaco di Baviera: come e quando comprare i biglietti e quanto costano. Le info - Seconda finale in due anni di Champions e terza finale europea in cinque anni per l'Inter di Simone Inzaghi, contando anche quella di Europa League persa contro il Siviglia nel 2020 con ... 🔗msn.com