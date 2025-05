champions league sarà inter psg la finale di monaco di baviera

© internews24.com - Martinez Inter, un mese da titolare per sostituire Sommer! Sarà in campo anche in Champions League?

- di RedazioneMartinez Inter, un mese da titolare per sostituire Sommer! Sarà in campo anche in Champions League? I dettagli sul portiere nerazzurro Notizia di ieri è quella dell’infortunio del portiere dell’Inter, Yann Sommer, che dovrà stare fermo un mese per un problema alla falange. A sostituirlo sarà Joseph Martinez, che come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrà davanti delle sfide importantissime: MARTINEZ INTER- «Lo spagnolo è diventato ufficialmente il titolare della porta dell’Inter: domani debutterà da nerazzurro in Serie A contro il “suo” Genoa, martedì replicherà contro ... 🔗 internews24.com