Champions League | Paris Saint Germain sfiderà l' Inter in finale a Monaco di Baviera

Paris Saint Germain l'avversario dell'Inter nella finalissima della Champions League in programma a Monaco di Baviera il 31 maggio. Dopo la vittoria 1-0 sull'Arsenal a Londra una settimana fa nella semifinale di andata, la squadra di Louis Enrique si ripete nel match di ritorno a Parigi chiudendo la pratica 2-1 con il gol dell'ex Napoli Fabian Ruiz, dell'ex nerazzurro Hakimi e le super parate di Donnarumma. Inutile il gol dei Gunners nel finale con Saka. Per i francesi arriva così un pass meritato per la sfida con Lautaro e compagni reduci dalla serata eroica di San Siro contro il Barcellona.

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 © infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 infobetting.com

Esultazioni e sconforto per il principe William e il figlio George alla partita contro il Paris Saint-Germain: l'Aston Villa è fuori dalla Champions League - Cinque goal ma un’ennesima sconfitta per il principe William e il figlio George, ieri allo stadio di Birmingham per la partita dell’Aston Villa contro il Paris Saint-Germain. Il match della Champions League si è concluso 3-2 in favore del team inglese, in un risultato che però, dopo l’eccitazione e le grandi esultazioni dei due Royal sugli spalti, si è tramutato presto in sguardi sopraffatti dalla delusione. 🔗 © iodonna.it - Esultazioni e sconforto per il principe William e il figlio George alla partita contro il Paris Saint-Germain: l'Aston Villa è fuori dalla Champions League - Cinque goal ma un’ennesima sconfitta per il principe William e il figlio George, ieri allo stadio di Birmingham per la partita dell’Aston Villa contro il Paris Saint-Germain. Il match della Champions League si è concluso 3-2 in favore del team inglese, in un risultato che però, dopo l’eccitazione e le grandi esultazioni dei due Royal sugli spalti, si è tramutato presto in sguardi sopraffatti dalla delusione. 🔗 iodonna.it

Paris Saint Germain e Barcellona perdono ma ritornano in semifinale di Champions League - L'Aston Villa batte 3-2 il PSG, che in virtù del successo dell'andata passa in semifinale. Decisivo Donnarumma. La tripletta di Guirassy permette al Borussia di vincere con il Barcellona, che passa in virtù del 4-0 dell'andata. Il Barcellona sfiderà Inter o Bayern.Continua a leggere 🔗 - L'Aston Villa batte 3-2 il PSG, che in virtù del successo dell'andata passa in semifinale. Decisivo Donnarumma. La tripletta di Guirassy permette al Borussia di vincere con il Barcellona, che passa in virtù del 4-0 dell'andata. Il Barcellona sfiderà Inter o Bayern.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

