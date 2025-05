Champions League l' Inter va in finale | centinaia di tifosi festeggiano in piazza Duomo

L'Inter conquista la finale di Champions League: un trionfo che risuona in tutta Milano. Centinaia di tifosi nerazzurri hanno invaso Piazza Duomo, festeggiando la storica vittoria per 4-3 contro il Barcellona. Fumogeni e bandiere colorate hanno animato la serata, celebrando un sogno che si avvera per la squadra di Simone Inzaghi.

Centinaia di tifosi nerazzurri si sono riversati per le strade di Milano festeggiando la vittoria dell'Inter sul Barcellona per 4-3, nel ritorno della semifinale a San Siro, che vale la finale di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi. In Piazza Duomo, fumogeni e bandiere hanno colorato la notte milanese, tanti cori per Francesco Acerbi che ha siglato il gol del pareggio allo scadere del secondo tempo, mentre impazzavano clacson di auto e motorini.

