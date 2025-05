Champions League l’Inter si congratula con il club francese per la finale raggiunta | Salut PSG

ChampionsLeague, i complimenti dell’Inter al PSG per la finaleraggiunta: i due club si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie il 31 maggio a MonacoIn un clima di sportività e rivalità calcistica, l’Inter si è unita al coro di congratulazioni per il Paris Saint-Germain, dopo che la squadra francese ha raggiunto la finale di ChampionsLeague battendo 2-1 l’Arsenal al Parco dei Principi grazie alle reti di Fabian Ruiz e Hakimi e alla prestazione monumentale di Gianluigi Donnarumma, ancora una volta decisivo. ? Salut, @PSGinside https:t.coQvsHtrey29— Inter ?? (@Inter) May 7, 2025Con un breve ma significativo messaggio sul profilo X ufficiale della società, il club nerazzurro ha espresso il suo rispetto nei confronti della squadra di Luis Henrique. Con il tweet “Salut PSG“, l’Inter ha dimostrato che, nonostante le rivalità tra club, esiste un riconoscimento reciproco per queste grandi imprese sportive. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Champions League, l’Inter si congratula con il club francese per la finale raggiunta: «Salut PSG»

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter.90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2.88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco.86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1.84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it © oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri!

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campoArchiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com © internews24.com - Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League

Champions League, occhio Inter: il Bayern in trasferta fa paura. Ma San Siro finora è un fortino | Le chiavi della sfida - Una notte da dentro o fuori. L’Inter se la vedrà nuovamente con il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questo mercoledì 16 aprile alle ore 21. Nel match d’andata i nerazzurri hanno espugnato per 1-2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno vedrà così la squadra di Simone Inzaghi avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I bavaresi dovranno tentare l’assedio, cosa che per una ventina di minuti hanno fatto anche all’andata trovando poi il gol di Thomas Müller. 🔗ilfattoquotidiano.it © ilfattoquotidiano.it - Champions League, occhio Inter: il Bayern in trasferta fa paura. Ma San Siro finora è un fortino | Le chiavi della sfida

Shearer: "Una partita speciale. Grande merito all'Inter: era finita, ma..." - Alain Sherear, storico bomber britannico e oggi commentatore per Amazon Prime, si congratula con Inter e Barcellona per lo spettacolo offerto in semifinale di Champions League. "Quello a cui abbiamo a ... 🔗msn.com

Inter in finale di Champions League: la festa in piazza Duomo dopo la vittoria sul Barcellona - Tifosi dell' Inter in festa fino a notte fonda per la vittoria della squadra nerazzurra sul Barcellona per 4-3 che è valsa la finale di Champions League, la seconda in tre stagioni. 🔗tg.la7.it

Calcio, Inter-Barcellona 4-3: ora i nerazzurri sono in finale di Champions League - Inzaghi nella storia: "orgoglioso di una super Inter". Partita epica a San Siro. Finale il 31 maggio a Monaco di Baviera ... 🔗msn.com