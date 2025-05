Champions League Inter eroica elimina il Barcellona 4-3 dopo i supplementari e conquista la finale

Che notte quella notte allo stadio San Siro "Meazza" e quanti gol nella partita di ritorno semifinale Champions League tra l'Inter e il Barcellona. Già all'andata in casa del Barca la partita era temninata in parità con tanti gol. Sei per l'esatezza con l'Inter sempre in vantaggio per poi essere raggiunta sul 3-3 nei minuti finali. Il ritorno in casa dell'Inter la partita stava trascorrendo a senso unico con il doppio vantaggio a suo favore con gol di Martinez al 21esimo e rigore realizzato da Galhanoglu al 45esimo. Ma come a Barcellona all'andata, i nerazzurri si fanno rimontare lo svantaggio con Garcia al 54esimo e Olmo al 60esimo. Barca che a questo punto diventa padrone del campo e al minuto 87 passa adirittura in vantaggio con Raphael. Sembra fatta per il Barcellona ma i conti si fanno con l'oste che per l'occasione veste i panni dell'Inter.

