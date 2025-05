Champions League Inter ecco l’avversaria che affronterà i nerazzurri in finale | il risultato di PSG-Arsenal

Champions League Inter, il risultato finale di PSG-Arsenal: ecco chi affronteranno i nerazzurri a Monaco il 31 maggioFinisce qui al Parco dei Principi. Sarà il Paris Saint-Germain ad affrontare l’Inter nella finale della Champions League 20242025 a Monaco il 31 maggio. I francesi battono i Gunners 2-1 e si aggiudicano il diritto di contendersi la coppa delle grandi orecchie con i nerazzurri di Simone Inzaghi.Il PSG resiste ai primi 25 minuti di fuoco dell’Arsenal, grazie a due parate eccezionali di Donnarumma su Martinelli e Odegaard. Successivamente, la squadra di Luis Enrique disputa un match quasi impeccabile. Il PSG passa in vantaggio con un bellissimo gol dell’ex Napoli Fabian Ruiz, in seguito a un palo colpito da Kvara. Nella seconda metà, il Paris controlla il gioco, conquista un rigore che Vitinha fallisce, ma riesce comunque a segnare il gol della sicurezza con l’ex nerazzurro Hakimi. 🔗 © Internews24.com - Champions League Inter, ecco l’avversaria che affronterà i nerazzurri in finale: il risultato di PSG-Arsenal , ildi PSG-chi affronteranno ia Monaco il 31 maggioFinisce qui al Parco dei Principi. Sarà il Paris Saint-Germain ad affrontare l’nelladella20242025 a Monaco il 31 maggio. I francesi battono i Gunners 2-1 e si aggiudicano il diritto di contendersi la coppa delle grandi orecchie con idi Simone Inzaghi.Il PSG resiste ai primi 25 minuti di fuoco dell’, grazie a due parate eccezionali di Donnarumma su Martinelli e Odegaard. Successivamente, la squadra di Luis Enrique disputa un match quasi impeccabile. Il PSG passa in vantaggio con un bellissimo gol dell’ex Napoli Fabian Ruiz, in seguito a un palo colpito da Kvara. Nella seconda metà, il Paris controlla il gioco, conquista un rigore che Vitinha fallisce, ma riesce comunque a segnare il gol della sicurezza con l’ex nerazzurro Hakimi. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Champions League Inter, anche la finale di Monaco in chiaro? Arriva la decisione: ecco in che canale si vedrà! - di RedazioneChampions League Inter, anche la finale di Monaco in chiaro? Arriva la decisione: ecco in che canale si vedrà! La norma dell’Agcom L’Inter di Simone Inzaghi si è aggiudicata il primo pass per la finale di Champions League del 31 maggio, che andrà in scena a Monaco di Baviera. I nerazzurri stasera conosceranno quella che sarà la loro sfidante, in base al risultato dell’altra semifinale tra Arsenal e PSG (con i parigini avanti di 1 a 0 all’andata). 🔗 © internews24.com - Champions League Inter, anche la finale di Monaco in chiaro? Arriva la decisione: ecco in che canale si vedrà! - di RedazioneChampions League Inter, anche la finale di Monaco in chiaro? Arriva la decisione: ecco in che canale si vedrà! La norma dell’Agcom L’Inter di Simone Inzaghi si è aggiudicata il primo pass per la finale di Champions League del 31 maggio, che andrà in scena a Monaco di Baviera. I nerazzurri stasera conosceranno quella che sarà la loro sfidante, in base al risultato dell’altra semifinale tra Arsenal e PSG (con i parigini avanti di 1 a 0 all’andata). 🔗 internews24.com

Sorteggi Champions League: ecco la prossima avversaria dell'Inter! - A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, definendo anche il cammino fino alla finale. L’Inter affronterà il Feyenoord e, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con una tra Leverkusen e Bayern Monaco. GLI ACCOPPIAMENTI Lille -... 🔗 © milanotoday.it - Sorteggi Champions League: ecco la prossima avversaria dell'Inter! - A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, definendo anche il cammino fino alla finale. L’Inter affronterà il Feyenoord e, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con una tra Leverkusen e Bayern Monaco. GLI ACCOPPIAMENTI Lille -... 🔗 milanotoday.it

Inter-Feyenoord in Champions League: tutte le informazioni sui biglietti, ecco i prezzi per gli abbonati - Al sorteggio degli ottavi di finale in Champions League l`Inter ha pescato il Feyenoord, che ha eliminato il Milan ai playoff. La gara d`andata... 🔗 - Al sorteggio degli ottavi di finale in Champions League l`Inter ha pescato il Feyenoord, che ha eliminato il Milan ai playoff. La gara d`andata... 🔗 calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Calhanoglu ammonito in Inter-Barcellona (e diffidato) non salterà la finale: ecco perché; L'Inter vola in finale di Champions League, dalla Puglia voli per Monaco di Baviera al 50%: ecco l'offerta; Capello: “Inter, finale meritata: ecco la cosa più bella di ieri! Il vero colpevole del Barcellona è…”; INTER IN FINALE DI CHAMPIONS, ECCO LE DATE DEL CAMPIONATO E DEL POSSIBILE SPAREGGIO SCUDETTO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calhanoglu ammonito in Inter-Barcellona (e diffidato) non salterà la finale: ecco perché - Nonostante un giallo nella semifinale di andata e un altro in quella di ritorno contro il Barcellona, Calhanoglu non sarà squalificato e dunque non salterà la finale di Champions. Lo prevede il ... 🔗sport.sky.it

Inter, è la settima finale della storia. Ecco come sono andate le altre sei - Il 31 maggio a Monaco di Baviera a caccia del quarto trionfo in Europa. Dal 1964 al 2023: le 6 notti indimenticabili dei nerazzurri, nel bene e nel male ... 🔗gazzetta.it

Inter, la Champions ti fa ricca: ecco quanto hanno incassato i nerazzurri arrivando in finale - Grazie alla vittoria contro il Barcellona, i nerazzurri diventano il club italiano che ha guadagnato di più da un’edizione della coppa. Tutte le cifre ... 🔗repubblica.it