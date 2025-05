Champions League | il tabellone completo e il calendario

- Mancano ormai poche ore e poi avrà il via l`ultima decisiva tranche del turno dei playoff, l`occasione finale per centrare gli ottavi di finale... 🔗 calciomercato.com

© juventusnews24.com - Sorteggi ottavi Champions League: ecco tutti gli accoppiamenti. Il tabellone completo, ci sono due big match

- di Redazione JuventusNews24Sorteggi ottavi Champions League, sono terminati da poco i sorteggi dedicati alle sedici squadre facenti parte della Coppa dalla Grandi Orecchie Sono da poco terminati i sorteggi relativi agli ottavi di Champions League. La Juve, purtroppo, non era coinvolta in questo sorteggio, in quanto eliminata dal PSV al termine dei playoff. L’unica italiana a rappresentare l’Italia in Europa era l’Inter, che ha pescato l’altra olandese in corsa: il Feyenoord. 🔗 juventusnews24.com