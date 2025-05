Champions League il PSG vola in finale! Con Hakimi sfiderà l’Inter

Champions League 2024-2025. Dopo il successo dell’Inter contro il Barcellona, sono i francesi a raggiungere la squadra di Simone Inzaghi nella finale del 31 maggio a Monaco.VA IN finale – Decisiva la vittoria per 2-1 contro l’Arsenal nella semifinale di ritorno al Parco dei Principi, che sommata all’1-0 ottenuto a Londra all’andata, fissa il punteggio complessivo sul 3-1 per gli uomini di Luis Enrique. Una prova di forza e maturità quella del PSG, che ha saputo colpire nei momenti chiave della partita. Dopo una partenza arrembante dell’Arsenal, i parigini hanno trovato il vantaggio al 27’ con un preciso colpo di testa di Fabián Ruiz su cross di Nuno Mendes. Nella ripresa, mentre i Gunners provavano a rientrare in partita, è arrivato il raddoppio: al 73’ l’ex Inter, Achraf Hakimi, ha raddoppiato con un gol straordinario dalla distanza. 🔗 © Inter-news.it - Champions League, il PSG vola in finale! Con Hakimi sfiderà l’Inter Il PSG è la seconda finalista della UEFA2024-2025. Dopo il successo delcontro il Barcellona, sono i francesi a raggiungere la squadra di Simone Inzaghi nelladel 31 maggio a Monaco.VA IN– Decisiva la vittoria per 2-1 contro l’Arsenal nella semidi ritorno al Parco dei Principi, che sommata all’1-0 ottenuto a Londra all’andata, fissa il punteggio complessivo sul 3-1 per gli uomini di Luis Enrique. Una prova di forza e maturità quella del PSG, che ha saputo colpire nei momenti chiave della partita. Dopo una partenza arrembante dell’Arsenal, i parigini hanno trovato il vantaggio al 27’ con un preciso colpo di testa di Fabián Ruiz su cross di Nuno Mendes. Nella ripresa, mentre i Gunners provavano a rientrare in partita, è arrivato il raddoppio: al 73’ l’ex Inter, Achraf, ha raddoppiato con un gol straordinario dalla distanza. 🔗 Inter-news.it

