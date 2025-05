Champions League il PSG vola in finale | Arsenal al tappeto

Prosegue senza alcun tipo di sosta la tre giorni di coppe europee, con la finale di Champions League che è stata finalmente delineata. A raggiungere l'Inter, vittoriosa ieri per 4-3 con il Barcellona, sarà infatti il PSG, sceso in campo oggi 7 maggio alle ore 21:00 al Parco dei Principi. L'incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei parigini, che raggiungono l'ultimo atto dopo una cavalcata da urlo. Primo tempo che vede i Gunners partire forti, con i padroni di casa che passano però in vantaggio. Dopo il palo scheggiato da Khvicha Kvaratskhelia, infatti, Fabian Ruiz colpisce al 27? minuto con un ottimo tiro al volo. Nella ripresa il copione non cambia, con gli attuali Campioni di Francia che sprecano però la possibilità del raddoppio sbagliando il rigore con Vitinha. A chiudere i conti è Achraf Hakimi al 72? con un preciso destro dal limite dell'area, mentre Bukayo Saka trova la rete della consolazione del 2-1 dopo un batti e ribatti nell'area piccola.

Il PSG è la seconda finalista della UEFA Champions League 2024-2025. Dopo il successo dell'Inter contro il Barcellona, sono i francesi a raggiungere la squadra di Simone Inzaghi nella finale del 31 maggio a Monaco. Decisiva la vittoria per 2-1 contro l'Arsenal nella semifinale di ritorno al Parco dei Principi, che sommata all'1-0 ottenuto a Londra all'andata, fissa il punteggio complessivo sul 3-1 per gli uomini di Luis Enrique.

