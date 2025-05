Champions League ecco l’avversaria dell’Inter in finale

Champions League più attese degli ultimi anni. Il percorso della squadra di Simone Inzaghi è stato spettacolare: dopo una semifinale mozzafiato contro il Barcellona, decisa da un gol di Davide Frattesi nei tempi supplementari, i nerazzurri si sono guadagnati l'accesso alla finalissima con una dimostrazione di forza, carattere e coesione.La formazione milanese ha saputo imporsi grazie a una manovra fluida, una difesa solida e una coppia d'attacco formidabile. Lautaro Martínez ha trascinato la squadra con prestazioni da leader e la retroguardia guidata da Alessandro Bastoni ha resistito agli assalti più intensi, segnando la maturità raggiunta dal gruppo.Il Psg elimina l'Arsenal e raggiunge la prima finale dell'era Luis EnriqueSarà il Paris Saint-Germain l'avversario dell'Inter nella finale del 31 maggio.

Sorteggi Champions League: ecco la prossima avversaria dell'Inter! - A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, definendo anche il cammino fino alla finale. L’Inter affronterà il Feyenoord e, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con una tra Leverkusen e Bayern Monaco. GLI ACCOPPIAMENTI Lille -... 🔗 © milanotoday.it - Sorteggi Champions League: ecco la prossima avversaria dell'Inter! - A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, definendo anche il cammino fino alla finale. L’Inter affronterà il Feyenoord e, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con una tra Leverkusen e Bayern Monaco. GLI ACCOPPIAMENTI Lille -... 🔗 milanotoday.it

Champions League Inter, ecco chi sarà l’avversaria agli Ottavi di finale: l’esito del sorteggio e il tabellone! - di RedazioneChampions League Inter, ecco chi sarà l’avversaria agli Ottavi di finale: l’esito del sorteggio e il tabellone completo con tutti gli abbinamenti Si conclude a Nyon il sorteggio per gli Ottavi di Finale di Champions League dopo i risultati dei playoff che hanno visto Juve, Milan e Atalanta eliminate: ecco chi sarà l’avversaria dell’Inter di Simone Inzaghi nella prossima fase della massima competizione europea. 🔗 © internews24.com - Champions League Inter, ecco chi sarà l’avversaria agli Ottavi di finale: l’esito del sorteggio e il tabellone! - di RedazioneChampions League Inter, ecco chi sarà l’avversaria agli Ottavi di finale: l’esito del sorteggio e il tabellone completo con tutti gli abbinamenti Si conclude a Nyon il sorteggio per gli Ottavi di Finale di Champions League dopo i risultati dei playoff che hanno visto Juve, Milan e Atalanta eliminate: ecco chi sarà l’avversaria dell’Inter di Simone Inzaghi nella prossima fase della massima competizione europea. 🔗 internews24.com

Sorteggio Champions League, ecco l’avversaria dell’Inter! C’è il Feyenoord - Il sorteggio di Champions League ha appena dato l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale e, di conseguenza, stabilito anche il lato del tabellone dei nerazzurri. L’Inter affronterà il Feyenoord. Segui QUI la diretta. AVVERSARIA – L’Inter ha appena conosciuto l’avversaria agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Estratta a mano da Giovane Elber, si tratta del Feyenoord. La squadra olandese ha eliminato il Milan del doppio confronto. 🔗 © inter-news.it - Sorteggio Champions League, ecco l’avversaria dell’Inter! C’è il Feyenoord - Il sorteggio di Champions League ha appena dato l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale e, di conseguenza, stabilito anche il lato del tabellone dei nerazzurri. L’Inter affronterà il Feyenoord. Segui QUI la diretta. AVVERSARIA – L’Inter ha appena conosciuto l’avversaria agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Estratta a mano da Giovane Elber, si tratta del Feyenoord. La squadra olandese ha eliminato il Milan del doppio confronto. 🔗 inter-news.it

Finale Champions 2025, Inter contro Psg o Arsenal: perché i nerazzurri sono favoriti e chi temere di più - L'Inter sfiderà una tra Psg e Arsenal nella finale della Champions 2025 in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera: questa volta i nerazzurri sono favoriti. 🔗sport.virgilio.it

Psg-Arsenal diretta Champions League: sblocca Fabian Ruiz - Adesso l'Inter aspetta di conoscere l'avversaria della finale di Champions League. Paris Saint-Germain o Arsenal, Luis Enrique o Arteta, al Parco dei Principi va in scena la semifinale di ritorno (dop ... 🔗msn.com

Inter, Beppe Marotta e Simone Inzaghi non hanno preferenze per la finale di Champions - Il giorno dopo la vittoria sul Barcellona Beppe Marotta e Simone Inzaghi non si sbilanciano sul possibile avversario nella finale. 🔗msn.com