cercasi papa per il dopo francesco prima fumata nera dal conclave

Oltre 45mila persone hanno atteso ieri sera in piazza San Pietro la prima fumata del Conclave che eleggerà il 267° Papa della storia della Chiesa cattolica. La fumata dal comignolo della Cappella Sistina è arrivata con grande ritardo ed è stata nera. Un nulla di fatto, come ampiamente previsto. Tuttavia l’evidenza che il comignolo abbia rilasciato il denso fumo nero solo alle 21, invece delle 19,30 previste, aveva fatto illudere molti di un possibile accordo raggiunto tra i cardinali elettori.Una battaglia politica intensaMa scegliere il nuovo Papa, il successore di quel rivoluzionario di Bergoglio, è opera assai impegnativa. Sarà frutto di accordi, promesse, cordate, alleanze che si creano e si distruggono in un attimo. Sarebbe stata davvero sorprendente se le molte anime che convivono (o si combattono) nella Chiesa di Roma fossero riuscite a convergere su un nome alla prima votazione. 🔗Lanotiziagiornale.it

