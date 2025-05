Castellani la forza e il dolore del figlio | Abbiamo lottato una vita però non si dimentica

Castellani, la forza e il dolore del figlio: "Abbiamo lottato una vita però non si dimentica"

Castellani fu deportato dai nazisti che cercavano il padre David, convinto antifascista. E il figlio dell’indimenticato bomber dell’Empoli è qui che vive ancora oggi, a 87 anni. Dalla stessa finestra dalla quale ha aspettato, invano, il ritorno del padre deportato a Gusen, qualcosa però ieri è cambiato. Una sentenza ha riscritto la storia.Come ha appreso la notiza? “Ci è arrivata dall’avvocato. Sono sempre stato pessimista, se non vedo non credo, io. Sui ristori ancora non ci sbilanciamo. 🔗 Montelupo Fiorentino (Firenze), 7 maggio 2025 – Piazza San Rocco, Fibbiana. Civico 8. Stessa casa, 80 anni dopo. Sulla soglia di quell’appartamento dove oggi brilla una pietra d’inciampo (e sulle pareti della quale, presto, prenderà colore un murale su iniziativa degli ultras dell’Empoli) nel 1944 Franco perdeva suo babbo. Carlofu deportato dai nazisti che cercavano il padre David, convinto antifascista. E ildell’into bomber dell’Empoli è qui che vive ancora oggi, a 87 anni. Dalla stessa finestra dalla quale ha aspettato, invano, il ritorno del padre deportato a Gusen, qualcosaieri è cambiato. Una sentenza ha riscritto la storia.Come ha appreso la notiza? “Ci è arrivata dall’avvocato. Sono sempre stato pessimista, se non vedo non credo, io. Sui ristori ancora non ci sbilanciamo. 🔗 Lanazione.it

