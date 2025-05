Canapa | il TAR si arrende alla paura

Canapa italiana contro il decreto Schillaci. Canapa: il TAR si arrende alla paura - il manifesto. Il Tar del Lazio con la sentenza n. 07509/2025 depositata il 16 aprile scorso, ha respinto il ricorso presentato da associazioni e imprese della filiera della canapa italiana contro il decreto.

Canapa, vietato il Cbd ad uso orale: è un farmaco stupefacente. La sentenza del Tar legittima il decreto Schillaci - Vietato vendere le composizioni orali a base di Cbd, come olii e alimenti. Lo stabilisce il decreto del ministero della Salute pubblicato il 27 giugno 2024. Un provvedimento legittimo, secondo la sentenza del Tar pronunciata ieri. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha bocciato il ricorso presentato da imprenditori e associazioni della filiera della canapa. Cbd ad uso orale come farmaco stupefacente: verso il ricorso al Consiglio di Stato – I ricorrenti sono Canapa Sativa Italia, Giantec Srl, Società Biochimica Galloppa Srl e Orti Castello di Massimiliano Quai. 🔗ilfattoquotidiano.it

