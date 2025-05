Campo scuola | Pista di atletica danneggiata Livorno resta senza gare | Un danno per tutti

Campo scuola | Pista di atletica danneggiata, Livorno resta senza gare: "Un danno per tutti"

danno enorme. La nuova Pista di atletica leggera del Campo scuola 'Renato Martelli', inaugurata nel febbraio del 2024 e costata circa 800mila euro, da mesi ormai presenta diversi problemi in varie zone, pedane. 🔗 Buche, avvallamenti, toppe. E all'orizzonte il rischio che si venga a creare unenorme. La nuovadileggera del'Renato Martelli', inaugurata nel febbraio del 2024 e costata circa 800mila euro, da mesi ormai presenta diversi problemi in varie zone, pedane. 🔗 Livornotoday.it

