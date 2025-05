Calcio a 5 | Meta Catania e Feldi Eboli non sbagliano Sala Consilina e Pesaro vincono

Calcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli non sbagliano. Sala Consilina e Pesaro vincono

La 28esima giornata della stagione regolare della Serie A 2024-2025 di Calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio in questo turno infrasettimanale giocatosi tutto il 6 maggio. Blitz esterno per 3-5 della Meta Catania sul campo della L84, con i siciliani che mantengono così tre punti di vantaggio sulla Feldi Eboli, vittoriosa per 1-6 nella tana della Sandro Abate. Il Napoli doma 4-2 il Manfredonia, mentre a far registrare vittorie pesanti sono state: lo Sporting Sala Consilina, per 4-1 sul Benevento, l'Italservice Pesaro, 2-4 a domicilio contro il Genzano, e la Came Treviso, che l'ha spuntata 3-4 nel derby esterno contro il Petrarca. Ottimi successi infine anche per la Roma, 3-2 sull'Active Network, e la Fortitudo Pomezia, 3-1 al Cosenza. La classifica: Meta Catania 64, Feldi Eboli 61, Napoli 56, Roma 54, L84 48, Fortitudo Pomezia 46, Genzano 46, Sandro Abate 36, Sporting Sala Consilina 34, Active Network 33, Petrarca 28, Italservice Pesaro 27, Cosenza 24, Manfredonia 24, Benevento 13. Prossimo turno, il 29esimo, in programma domenica 11 maggio tutto alle ore 20.

