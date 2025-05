Bruce Springsteen | disponibile in digitale il brano Faithless terzo estratto che anticipa Tracks II | the lost albums

disponibile il nuovo brano “Faithless” di Bruce Springsteen, tratto dall’omonimo album perduto e terzo estratto dall’imperdibile “Tracks II: the lost albums”, i 7 album mai pubblicati in uscita il 27 giugno per Sony Music. “Faithless” — colonna sonora di un film mai realizzato — sarà pubblicata per intero all’interno di “Tracks II: The lost albums” ed è una riflessione sui propositi, sulla fede e sull’accettazione — pensata per accompagnare un film descritto come un “western spirituale” — che Springsteen ha registrato in gran parte tra la fine del tour “Devils & Dust” nel novembre 2005 e l’uscita di “We Shall Overcome: the Seeger Sessions” nell’aprile 2006.Nel corso degli 11 brani della raccolta — inclusi quattro pezzi strumentali, scritti come intermezzi per il film — l’album esplora la visione di Springsteen sul leggendario West americano. 🔗 © Lopinionista.it - Bruce Springsteen: disponibile in digitale il brano “Faithless”, terzo estratto che anticipa “Tracks II: the lost albums” foto di Rob DemartinNEW YORK –il nuovo” di, tratto dall’omonimo album perduto edall’imperdibile “II: the”, i 7 album mai pubblicati in uscita il 27 giugno per Sony Music. “” — colonna sonora di un film mai realizzato — sarà pubblicata per intero all’interno di “II: The” ed è una riflessione sui propositi, sulla fede e sull’accettazione — pensata per accompagnare un film descritto come un “western spirituale” — cheha registrato in gran parte tra la fine del tour “Devils & Dust” nel novembre 2005 e l’uscita di “We Shall Overcome: the Seeger Sessions” nell’aprile 2006.Nel corso degli 11 brani della raccolta — inclusi quattro pezzi strumentali, scritti come intermezzi per il film — l’album esplora la visione disul leggendario West americano. 🔗 Lopinionista.it

Incredibile Bruce Springsteen, il Boss pubblica 7 album con 83 inediti: “Erano canzone per me e gli amici intimi” - Annunciata l'uscita del secondo volume di Tracks, dal titolo The Lost Albums: si tratta di un box che contiene 83 canzoni inedite di Bruce Springsteen, composte tra il 1983 e il 2018, divise in 7 album. Il progetto sarà disponibile dal prossimo 27 giugno.Continua a leggere 🔗 - Annunciata l'uscita del secondo volume di Tracks, dal titolo The Lost Albums: si tratta di un box che contiene 83 canzoni inedite di Bruce Springsteen, composte tra il 1983 e il 2018, divise in 7 album. Il progetto sarà disponibile dal prossimo 27 giugno.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

